مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الاثنين ، درجات الحرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وتوقع المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 36 درجة مئوية، فيما سجلت جدة والقنفذة 34 درجة مئوية ، وبلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة والرياض وبريدة ووادي الدواسر وشروره وينبع والأحساء والخرج 33 درجة مئوية.

سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح وضباب على هذه المناطق

وتوقع المركز ، أن تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مع فرصة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

نشاط الرياح

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ، الجوف والحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: