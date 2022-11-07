أسعار_الذهب العالمية تفقد 8 دولارات في التعاملات الفورية

فقدت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، أكثر من 8 دولارات في التعاملات الفورية.
أسعار الذهب في التعاملات الفورية
وتراجع أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.51% بنحو 8.59 دولار لتسجل 1672.84 دولار للأونصة، ووفقا لبيانات الأسواق العالمية.
أسعار العقود الآجلة للذهب
وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر 0.02% بنحو 0.4 دولاراً لتسجل 1676.25 دولار للأونصة.
أسعار المعادن النفيسة
وتراجعت أسعار الفضة 0.64% لتسجل 20.64 دولار للأوقية.
وشملت التراجعات أسعار البلاتين 0.72% لتسجل 960.1 دولار.
فيما ارتفع البلاديوم 1.36% ليسجل 1885 دولار.