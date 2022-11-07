أسعار_الذهب العالمية تفقد 8 دولارات في التعاملات الفورية

فقدت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، أكثر من 8 دولارات في التعاملات الفورية.

أسعار الذهب في التعاملات الفورية

وتراجع أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.51% بنحو 8.59 دولار لتسجل 1672.84 دولار للأونصة، ووفقا لبيانات الأسواق العالمية.

أسعار العقود الآجلة للذهب

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر 0.02% بنحو 0.4 دولاراً لتسجل 1676.25 دولار للأونصة.

أسعار المعادن النفيسة

وتراجعت أسعار الفضة 0.64% لتسجل 20.64 دولار للأوقية.

وشملت التراجعات أسعار البلاتين 0.72% لتسجل 960.1 دولار.

فيما ارتفع البلاديوم 1.36% ليسجل 1885 دولار.