الأخبار الإقتصادية

#أسعار_الذهب العالمية تفقد 8 دولارات في التعاملات الفورية

متابعات الوئام
7 نوفمبر 2022 · < 1 minute
سعر الذهب
سعر الذهب

فقدت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، أكثر من 8 دولارات في التعاملات الفورية.

 

أسعار الذهب في التعاملات الفورية 

 

وتراجع أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية  0.51% بنحو 8.59 دولار لتسجل 1672.84 دولار للأونصة، ووفقا لبيانات الأسواق العالمية.

 

أسعار العقود الآجلة للذهب

 

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر  0.02% بنحو  0.4 دولاراً لتسجل 1676.25 دولار للأونصة.

 

أسعار المعادن النفيسة

 

وتراجعت أسعار الفضة 0.64% لتسجل 20.64 دولار للأوقية.

وشملت التراجعات أسعار البلاتين 0.72% لتسجل 960.1 دولار.

فيما ارتفع البلاديوم  1.36% ليسجل  1885 دولار.