برئاسة #ولي_العهد.. إنطلاق قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 اليوم #عاجل

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالشراكة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ مصر، بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير (المناخ 27) وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم ، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي ، ومنطقة الشرق الأوسط ، ودول المشرق العربي، وأبرز الشركاء الأوروبيين ، ومنهم المملكة المتحدة واليونان.

وتسلط المملكة خلال هذه المبادرة الضوء على التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، بالإضافة إلى إبراز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي.

وتشمل جهود المملكة إعلان برامج جديدة تسهم بدورها في تسريع وتيرة العمل المناخي في المنطقة.

وتقدم هذه المبادرة خارطة طريق واضحة للعمل المناخي الإقليمي، وتنسيق الجهود لاتباع منهج واحد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة.

وتتضمن مبادرة الشرق الأوسط خلق فرص اقتصادية ضخمة في المنطقة، كما ستؤدي التنمية المستدامة الناجمة عنها إلى دفع عجلة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وتعمل هذه المبادرات جاهدة لتحقيق بعض الأهداف الأخرى، على رأسها زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة.