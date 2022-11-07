ارتفاع #الدولار وسط تدهور المعنويات بشأن #كورونا

صعد الدولار، اليوم، وسط تدهور المعنويات بشأن فيروس كورونا.

وقالت الصين إنها ملتزمة بقيودها الصارمة بشأن فيروس كورونا كوفيد-19.

وتبددت الآمال في إعادة الافتتاح الوشيك لثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي سجل في وقت سابق انتعاشا كبيرا في الأصول ذات المخاطر العالية.

وصعد الدولار 0.9 بالمائة أمام اليوان الصيني في الخارج ليصل إلى 7.237 في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات ذات الحساسية للمخاطر، من بين أكبر الخاسرين حيث انخفض كلاهما بنسبة 1 بالمائة تقريبا.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.66 في المائة% بنسبة 0.7 % إلى 0.5887 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.42 % إلى 1.1324 دولار، كما تراجع اليورو 0.3 % إلى 0.9930 دولار، ليتراجع عن صعوده بنسبة 2 % تقريبا يوم الجمعة.

وصعد الدولار أيضا أمام الين الياباني بنسبة 0.26 % إلى 147.05، واستقر الدولار الأمريكي عند 111.09 أمام سلة من العملات.