أساتذة جامعات في #إيران يهددون بإضراب عام رداً على اعتقال الطلاب

هدد مجموعة من أساتذة الجامعات في إيران بالدخول في إضراب عام وشامل، وتعليق الدراسة الجامعية، رداً على حملات القمع المُمنهج التي تتبعها السلطات الإيرانية بحق الطلاب.

وأكد مجموعة من الأساتذة أن السلطات الإيرانية، تحرم عشرات الطلاب من التعليم، من خلال اعتقالهم ، ووضعهم في السجن، لتظاهرهم ضد النظام.

ويأتي ذلك في أعقاب، قرار السلطات تعليق الدراسة في جامعة شريف للتكنولوجيا بطهران، بعد أعمال عنف بين قوات الأمن والطلبة.

وذكرت قناة «إيران إنتر ناشيونال» أن جامعة شريف تحولت إلى الدراسة عن بعد وحتى إشعار آخر، بعد أن شهدت أحداث عنف، وحاصرت قوات الأمن الطلاب.