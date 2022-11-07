بـ 934 مليون ريال.. ” #الحبوب” انتهاء موسم شراء #القمح المحلي

قالت المؤسسة العامة للحبوب ، إنه تم الانتهاء من شراء القمح المحلى ، بتوريد أكثر مكن 538.4 طن، بأنخافض 6.5%، وبقيمة بلغت 934 مليون ريال ، بارتفاع 20% عن الموسوم الماضي وذلك نتيجة أرتفاع سعر القمح إلى 1700 ريال للطن.

وأعلنت الحبوب، عن توريد صافي كمية (538,436) طنًا، وانتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 1443/ 1444هـ (2022م)ـ كما تم صرف كافة مستحقات المزارعين.

إجمالي المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح

وبلغ إجمالي المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم (1764) مزارعًا من إجمالي (2945) مزارعًا مسجل بالمنصة أي بنسبة 60%،ووفقاً لبيانات منصة "محصولي"،

كما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (1664) مزارعًا، فيما بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة (100) مزارع قاموا بالتوريد.

تبوك في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح

وجاءت المناطق الأكثر توريدا للقمح كالتالي:

-تبوك بصافي كمية (157,746) طنًا.

-منطقة الجوف بصافي كمية (135,813) طنًا.

-منطقة القصيم بصافي كمية (107,972) طنًا.

-منطقة حائل بصافي كمية (61,597) طنًا.

-منطقة الخرج بصافي كمية (41,041) طنًا.

-منطقة وادي الدواسر بصافي كمية (20,022) طنًا.

منطقة الرياض بصافي كمية (12,904) أطنان.

-منطقة الأحساء بصافي كمية (1,341) طنًا.