كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتخطى 632.5 مليونا

أظهرت بيانات حديثة، اليوم الاثنين، أرتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم لتتجاوز 632.5 مليون إصابة.

إصابات كورونا حول العالم

وأوضحت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول إجمالي الإصابات إلى 632 مليونا و534 ألفا و920 عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.

وفيات كورونا حول العالم

وسجلت البيانات ، ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و600 ألف و349 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.