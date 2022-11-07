تؤدي إلى تناول “#الشعر” و”التراب”.. “سعود الطبية ” تكشف الفئات المعرضة للإصابة بـ”#متلازمة_البيكا”

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن المقصود ب"متلازمة بيكا"، التي تؤدي إلى تناول أشياء لا تفيد الجسم.

وأوضحت "سعود الطبية" أن هذه المتلازمة عبارة عن اضطراب غذائي يجعل المصاب به يتناول مواد لا تحتوي على أيّة قيمة غذائية.

وأضافت أنه يحدث هذا الاضطراب في أغلب الأحيان عند الأطفال والنساء الحوامل وعادة ما يكون مؤقتا، مبينة أنها تحدث هذه المتلازمة أيضًا عند الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية كونهم غير مدركين للأشياء وخاصة ذوي اضطراب التوحد.

ولفتت إلى أن "مرضى التوحد" تكثر لديهم هذه المتلازمة بأكل الطعام الغير صالح، وغالبًا ما يكون أكثر حدة ويستمر طويلاً لدى الأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة في النمو ومن الممكن أن تكون عواقبها مهددة للحياة.

ماذا يتناول المصابون بهذه المتلازمة

وأوضحت الأخصائي النفسي أول إكلينيكي ندى العيسى بأن المصاب بمتلازمة بيكا يتناول بعض الأشياء بانتظام مثل الجليد و الصابون و الأزرار والشعر و التراب و ما تبقى من السيجارة غير المستخدمة ورماد السجائر والصمغ وكذلك الطباشير والطين.

الأعراض المصاحبة لهذه المتلازمة

وحول الأعراض المصاحبة لهذه المتلازمة ، أوضحت "العيسى" أنه لا يوجد سبب واحد لـ"البيكا" وفي بعض الحالات قد يترافق نقص الحديد أو الزنك أو عنصر غذائي آخر مع البيكا.

وأكدت أن فقر الدم الناتج عادة عن نقص الحديد هو السبب الكامن وراء الإصابة لدى النساء الحوامل، وتكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام لدى المصاب علامة على أن الجسم يحاول تعويض مستويات المغذيات المنخفضة.