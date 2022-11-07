رونالدو وميسي ونيمار ضمن أغنى 10 لاعبين حول العالم

يعتبر الثلاثى الناري كريستيانو رونالدو، أسطورة الكرة البرتغالية، والأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب التانجو، والبرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم منتخب السامبا ضمن قائمة أغنى 10 لاعبين كرة قدم حول العالم.

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة أغنى 10 لاعبين حول العالم، والتي يتصدرها فايق بلقية، لاعب سلطنة بروناي وفريق تشونبوري التايلاندي وتبلغ ثروة سليل العائلة الحاكمة في بروناى 20 مليار دولار أمريكي.

وكون بلقية ثروته من أسرته التى تحكم سلطنة بروناى ولم تأتِ من كرة القدم فقط.

بينما يمتلك كريستيانو رونالدو ثروة وصلت إلى 690 مليون دولار أمريكي، جمعها بفضل كرة القدم والأعمال التجارية خارج الساحرة المستديرة، ويُعد ثالث أغنى لاعب كرة قدم في العالم.

كما يمتلك ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وأسطورة برشلونة السابق 620 مليون دولار أمريكي كرابع أغنى لاعب كرة قدم في العالم

ووصلت ثروة كيليان مبابي إلى 176 مليون دولار، وهو تاسع أغنى لاعب كرة قدم في العالم.