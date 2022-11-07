“ستاندرد أند بورز”: #المملكة تقود نمو الإقراض البنكي في المنطقة

كشفت وكالة "ستاندرد أند بورز" ، أن المملكة تقود نمو الإقراض البنكي في المنطقة، وتتعافى أرباح البنوك الخليجية خلال العام الحالي إلى ما قبل كورونا.

ارتفاع حجم الإقراض في البنوك الخليجية 9.5%

وأشارت إلى ارتفاع حجم الإقراض في البنوك الخليجية 9.5% مشيرا أن إقراض المؤسسات سيدعم نمو القروض في السعودية، مع استمرار الرهون العقارية في دعم النمو رغم أن ارتفاع الفائدة قد يقلل حجم الطلب عليها.

ارتفاع سعر الفائدة

وأرجعت الوكالة التوقعات الإيجابية إلى ارتفاع سعر الفائدة وقوة النشاط الاقتصادي في المنطقة، لافتا أن تكلفة المخاطر تعود إلى المستويات الطبيعية،.

القطاع المصرفي الخليجي

وترى أنه رغت توقعات التباطئ العالمي ، سيدخل القطاع المصرفي الخليجي 2032 على أسس، واستبعدن أن تحدث عمليات اندماج أو استحواذ كبرى في المنطقة.