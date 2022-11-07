مواجهات قوية في قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية وذلك بعد ختام دور المجموعات من البطولة والذي شهد منافسة قوية بين الفرق المُشاركة.

ومن المُقرر أن تقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في شهري فبراير ومارس من العام المقبل، حيث تم تقسيم الأندية المتأهل لثمن النهائي إلى مستويين، الأول يضم متصدري المجموعات والثاني يضم أصحاب الوصافة.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني آخر من تُوج بدوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ليفربول في المباراة النهائية خلال الموسم الماضي.

وجاءت نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

لايبزيج الألماني × مانشستر سيتي

كلوب بروج البلجيكي × بنفيكا البرتغالي

ليفربول الإنجليزي × ريال مدريد الإسباني

إيه سي ميلان الإيطالي × توتنهام الإنجليزي

آينتراخت فرانكفورت الألماني × نابولي الإيطالي

بوروسيا دورتموند الألماني × تشيلسي الإنجليزي

الإنتر الإيطالي × بورتو البرتغالي

باريس سان جيرمان الفرنسي × بايرن ميونخ الألماني