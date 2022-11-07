تراجع كبير في صادرات #الحبوب الأوكرانية

تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بنحو 30.7% لتصدر نحو 14.3 مليون طن في موسم 2022/23، مقابل عن 20.6 مليون طن الموسم السابق.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين، أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت منذ غزت روسيا أوكرانيا وأغلاف موانئ جارتها على البحر الأسود.

وساهم الإغلاق في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، بموجب اتفاق بين موسكو وكييف تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو.

أظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات حتى الآن في موسم يوليو 2022 إلى يونيو 2023، شملت 5.4 مليون طن من القمح و 7.7 مليون طن من الذرة و 1.2 مليون طن من الشعير.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 - 52 مليون طن من الحبوب هذا العام انخفاضاً من 86 مليون طن في 2021، بسبب خسارة الأراضي للقوات الروسية وانخفاض المحاصيل.