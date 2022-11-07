أخبار دوليّة

#اليمن.. ميليشيات #الحوثي تستهدف مدينة #مأرب بصواريخ باليستية

7 نوفمبر 2022 · < 1 minute

أعلن الجيش اليمني، وقوع انفجار مخزن أسلحة بالمنطقة العسكرية الثالثة في مأرب جراء استهداف حوثي.

 