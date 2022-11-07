ولي_العهد يبحث مع رئيس وزراء #باكستان أوجه التعاون

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون السعودي الباكستاني في مختلف المجالات، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسئولين في الحكومة الباكستانية.