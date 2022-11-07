ولي_العهد يستعرض مع ولي عهد الكويت أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين في شرم الشيخ

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في دولة الكويت.