ولي_العهد يبحث التعاون المشترك مع رئيس مجلس السيادة السوداني

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تطويره في مختلف المجالات.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في الحكومة السودانية.