ولي_العهد يبحث مع رئيسة وزراء #تونس العلاقات الثنائية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية نجلاء بودن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسئولين في الحكومة التونسية.