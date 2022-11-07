عماد_المالكي يحقق ذهبية الكاراتيه في #دورة_الألعاب_السعودية

فاز لاعب الهلال عماد المالكي بالميدالية الذهبية في الكاراتيه لوزن تحت 60 كجم في منافسات دورة الألعاب السعودية.

وهزم عماد المالكي نظيره سعود البشير خلال نهائي منافسات الكاراتيه، ليتوج بالذهبية و جائزة المليون ريال.

ولا يتوقف المالكي عن مواصلة حصد الألقاب والميداليات وتشريف بلاده في المحافل الدولية، حيث حقق إنجازات عديدة خلال تاريخه الرياضي.

وتعد منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، أكبر حدث رياضي وطني في تاريخ المملكة، وتستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود