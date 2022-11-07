هل #تكسير_الصحون يحسن الحالة النفسية؟.. مختص يكشف مفاجأة

علق الدكتور مشعل العقيل، استشاري الطب النفسي، على مقطع الفيديو المنتشر لمجموعة من الطلاب وهم يقومون "بتكسير صحون" بحجة إزالة الضغوطات وتحسين الصحة النفسية.

وقال استشاري الطب النفسي خلال مقابلة تلفزيونية مساء اليوم إنه لا يوجد أي إثبات علمي يؤكد أن سلوك "تكسير الصحون" يخفف الضغوط أو يحسن الصحة النفسية.

وأضاف الدكتور مشعل العقيل، أن تكسير الحصون بهدف تقليل الغضب غير مفيد، مشيرا إلى أن تكسير الصحون قد يكون مفيد مؤقتًا مع نوبات الغضب الشديدة.

وأشار الدكتور مشعل العقيل إلى أن اللجوء للعنف أثناء حالات الغضب يكون له آثار سلبية أكبر مع مرور الوقت وتكرار الفعل.