مقتل أمريكي في #العراق.. والخارجية تعلق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تتابع أخبار مقتل مواطن أمريكي في العراق.

وقالت وزارة الخارجية في تصريحات مساء اليوم الإثنين: "نتابع التقارير بشأن مقتل مواطن أمريكي في العاصمة العراقية بغداد".

وأوضحت مصادر في الشرطة العراقية أن المواطن الأمريكي قتل بعد محاولة فاشلة لاختطافه، حيث نقلت الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحون حاولوا اختطاف المواطن الأمريكي وسط العاصمة بغداد، وتبين أن الضحية كان يحمل بطاقة هوية كشفت أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية، وفق "رويترز".