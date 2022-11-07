ضبط 13 مخالفًا لنظام #البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (11) مواطنًا، ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية الصينية، ومقيم من الجنسية الفلبينية، لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.