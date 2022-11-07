رئيس مجلس السيادة السوداني يثمن جهود #المملكة في التصدي الجاد لآثار المتغيرات المناخية

ثمّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، جهود المملكة في التصدي الجاد لآثار المتغيرات المناخية بمنطقة الشرق الأوسط.

ونوّه البرهان في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت اليوم بشرم الشيخ، بأهمية انعقاد القمة في نسختها الثانية لمجابهة تحديات التغير المناخي، مبيناً أن هذه المبادرة بنسختها السابقة والراهنة والقادمة هي الآلية العلمية والعملية المناسبة لامتصاص معالجة الآثار السالبة في التغيرات المناخية وصيانة البيئة.

وجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني تأكيد بلاده على الانخراط في برامج ومشروعات المبادرة وإتاحة كل إمكانيات السودان الطبيعية من الأراضي والمياه لتنفيذ خطط ومشروعات هذه المبادرات ذات الفائدة العابرة لدول وشعوب المنطقة، مشدداً على التزام السودان بخطط وبرامج التحول الأخضر وإتاحة موارد بلاده الطبيعية لتكون تحت تصرف آلية التحول الأخضر.