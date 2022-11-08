خلال 24 ساعة.. #كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 60 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا

شهد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ارتفاع ملحوظ في الإصابات بكوريا الجنوبية فاق كل التوقعات.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية سجلت اليوم 62273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و919 ألفا و183 حالة، حسبما ذكرت

كما أضافت البلاد 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و420 حالة.

كورونا حول العالم

على جانب أخر ، أظهرت بيانات حديثة، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا حول العالم لتتجاوز 632.5 مليون إصابة.

وأوضحت البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وصول إجمالي الإصابات إلى 632 مليونا و534 ألفا و920 عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.