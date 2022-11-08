فيديو.. لحظة خروج رئيس الوزراء البريطاني مسرعاً من إحدى فاعليات #قمة_المناخ في #مصر

نشرت وسائل إعلام بريطانية وعالمية مقطع فيديو يظهر لحظة خروج رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك"، من إحدى قاعات مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ أمس.

ويوضح المقطع رئيس الوزراء البريطاني وهو يخرج مسرعًا بعد أن همس مساعده في أذنه، ولم يتم التعرّف على السبب حتى الآن.

ومضى وقت قصير ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل أي مسؤول حكومي بريطاني يشرح الخروج الدراماتيكي لرئيس الوزراء البريطاني، إلا أن "سوناك" عاد في وقت لاحق وكأن شيئا لم يحدث.

وألقى خطابا أعلن فيه أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بالتبرع لصندوق تغير المناخ، كما ستضاعف بحلول العام 2025 الأموال المخصصة للتكيف بواقع 3 مرات، أي إلى 1.5 مليار إسترليني، تاركا خروجه الغريب من دون شرح السبب للآن.