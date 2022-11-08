“#حساب_المواطن” يوضح 5 حالات تتيح للمرأة المتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي #عاجل

أوضح برنامج حساب المواطن، أن هناك حالات تتيح للمرأة المتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي للبرنامج

وأبان برنامج "حساب المواطن"، في رده على استفسار أحد المتابعين على موقع "تويتر"، أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية:

المهجورة

متزوجة من غير سعودي

عائلة سجين

عائلة فاقد الأهلية

زوجها غائب

وأكد "حساب المواطن" أنه من الضروري إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، و في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الأسرة.

تجدر الإشارة إلى أن "حساب المواطن" سوف يقوم بإيداع الدفعة الـ60 بحسابات مستحقي الدعم يوم الخميس المقبل الموافق 10 نوفمبر.