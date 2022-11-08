اليوم.. انطلاق #انتخابات_التجديد_النصفي لـ”#الكونجرس” الأمريكي

يتوجه الناخبون الأمريكيون اليوم الثلاثاء لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وسوف يختار الناخبون كامل أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ومسؤولين آخرين، وكذلك التصويت على عدة مبادرات ومشاريع قوانين.

ويجري التصويت على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عدده 100.

ويشغل الديمقراطيون حاليا 222 مقعدا من مقاعد مجلس النواب، مقابل 213 لصالح الجمهوريين، كما أن مجلس الشيوخ منقسم بنسبة (50-50) بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بالإضافة إلى صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس، التي تصوت لصالح الديمقراطيين.