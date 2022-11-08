تنبيه من “#الأرصاد” لسكان 3 مناطق: #أمطار رعدية ورياح نشطة حتى هذا الموعد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 3 مناطق.

مكة المكرمة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من أمطار رعدية على كامل محافظات أضم والعرضيات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 مساء، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساء اليوم.

الباحة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.

عسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.