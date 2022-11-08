وظائف_شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن توفر وظائف شاغرة "أخصائي غير طبيب، وفـني تمريض، للعمل في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت "لخدمات الطبية عن توفر وظائف شاغرة بتخصص (التمريض) في المراكز الصحية بالسجون التابعة للإدارة العامة لصحة السجون ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم التالية:

المسميات الوظيفية :

أخصائي غير طبيب:

البكالوريوس في التمريض.

لا يُشترط خبرة.

فـني تمريض:

دبلوم في التمريض.

لا يُشترط خبرة.

ملاحظة:

يشترط وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

موعد التقديم:

التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م.

طريقة التقديم:

تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المنطقة في عنوان البريد):

[email protected]