لتنشيط الحركة الاقتصادية.. طرح 4 فرص استثمارية في #مكة_المكرمة

لتنشيط الحركة الاقتصادية، طرحت أمانة العاصمة المقدسة 4 فرص استثمارية جديده ومتنوعه .

وأوضحت الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية، أن الفرص الجديده في مجالات الأنشطة التجارية والصناعية وبمواقع مختلفة بمكة المكرمة ،لتوفير خيارات متعددة لأهالي وزاور العاصمة المقدسة..

وأرجعت الهدف من طرح تلك الفرص، لإتاحتها لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة.

تفاصيل الفرص الاستثمارية

وفي التفاصيل تضمَّنت الفرص الاستثمارية التالي:

-إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع مركز تجاري بمخطط العسيلة – الشرائع

مساحة المشروع

يقام المشروع على مساحة ٢،٣١٨،٢٧ متراً مربعاً لمدة 25 سنة.

-مشروع إنشاء وتشغيل وصيانه مبنى سكني إداري تجاري بمخطط ولي العهد (٦) .

مساحة المشروع

يقام المشروع على مساحة ٥،٢٠٢،٨ متراً مربعاً لمدة ٢٠ سنة .

-مشروع إنشاء وتشغيل رصيانة معارض تجارية بمخطط ولي العهد رقم (٦).

مساحة المشروع

يقام المشروع على مساحة ٩،٨٨٥،٣٥ متراً مربعاً ولمدة ٢٠ سنة.

-مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة وحدات فندقية بمخطط ولي العهد رقم (٥)

يقام المشروع على مساحة ٦،١١٤ مترا مربعا ، ولمدة ٢٥ سنة .

اشترطت أمانة

-إحضار سجلٍ تجاريٍ ساري المفعول بنفس النشاط

-ضماناً بنكياً بقيمة 25% من قيمة السنة الإيجارية الأولى صالحاً لمدة 90 يوماً من تاريخ فتح المظاريف

-شروطٍ أُخرى ضِمن كُرّاسة الشروط الخاصة بالمنافسة.

تفاصيل الفرص الاستثمارية

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة بوابة الاستثمار البلدي فرص، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الرابط https://furas.momra.gov.sa ، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية والاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شراؤها إلكترونياً ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط