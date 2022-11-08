تراجع #أسعار_الذهب مع ارتفاع #الدولار

تراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، فى ظل الترقب لبيانات التضخم التي قد تؤثر على سعر الفائدة.
ويترقب المستثمرين بيانات التضخم في أمريكا التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة.
أسعار الذهب في المعاملات الفورية
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % لتسجل 1669.73 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار قد سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعومة بضعف الدولار.
سعر العقود الآجلة للذهب
وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 بالمائة إلى 1672.70 دولار.
ارتفاع مؤشر الدولار
وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.2 %، مما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
المعادن النفيسة
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1 % لتسجل 20.56 دولار.
وشملت التراجعات سعر البلاتين بنسبة 0.4 % ليسجل 975.19 دولار.
وهبط سعر البلاديوم بنسبة 0.5 % ليسجل 1887.17 دولار.