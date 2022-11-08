تراجع #أسعار_الذهب مع ارتفاع #الدولار

تراجعت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، فى ظل الترقب لبيانات التضخم التي قد تؤثر على سعر الفائدة.

ويترقب المستثمرين بيانات التضخم في أمريكا التي تصدر هذا الأسبوع، ويمكن أن تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع سعر الفائدة.