ارتفاع تراخيص #الاستثمارات_الأجنبية الجديدة في #المملكة إلى 1163 ترخيصا

ارتفعت تراخيص الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة، إلى 1163 ترخيص خلال الربع الثالث من عام 2022.

وقالت وزارة الاستثمار إنه تم إصدار 928 ترخيص خلال الفترة، بارتفاع 9% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد عدد التراخيص الجديدة المُصدرة بموجب حملة مكافحة التستر التجاري “تستر”.

وتشير الأرقام إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، ووجود مزايا تنافسية قوية في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال، وتوافر المدخلات المحلية، بإلاضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.

وتصدر نشاط ''التشييد'' تراخيص الاستثمار الجديدة خلال الربع الثالث 2022، وذلك ﺑـ 234 ترخيصا مرتفعا بنسبة 19% على أساس سنوي.

وجاء نشاط ''تجارة الجملة والتجزئة'' في المركز الثاني بـ233 ترخيصا، ثم ''الصناعات التحويلية'' بـ186 ترخيصا.

وأشارت الوزارة أن الصناعة انتعشت من خلال الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الضخمة، فضلا ً عن

الطلب المتزايد من القطاع الخاص.