التأمينات الاجتماعية: مد الحماية التأمينية للسعوديين بدول مجلس التعاون

ذَكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بامتداد الحماية التأمينية للمواطنين السعوديين العاملين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للنظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم داخل أي دولة عضو في المجلس.

وفي 26 ذي القعدة 1426، صدر المرسوم الملكي رقم «م/63» بالموافقة على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإصدار النظام الموحّد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.

وأصبح نظام التأمينات الاجتماعية السعودي يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون، اعتباراً من 1-1-2006 ميلادية.

ويستفيد العامل من جميع المنافع التي يقدمها النظام «فرع المعاشات»، للعامل السعودي الذي يعمل داخل المملكة العربية السعودية.