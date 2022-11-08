عواصم العالم تنتفض ضد جرائم «الملالي».. وإيرانيون: «الموت للديكتاتور»

يتيقن العالم يوماً تلو الآخر من أن جرائم النظام الإيراني تجاه شعبه لا تتوقف، وأنه نظام لا يحكم سوى بالدم والنار، ولا يعرف شيئاً عن مباديء الديمقراطية والحكم الرشيد.

ونظم عدد كبير من أحرار العالم والإيرانيون عدة مظاهرات في أكثر من عاصمة ومدينة غربية، دعماً للانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني، رافعين شعار: «الموت للظالم والديكتاتور، سواء كان الشاه أو المرشد (خامنئي)».

واشنطن

البداية مع أنصار منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين نظموا معرض صور لشهداء الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني، وشهداء مجزرة 1988، أمام مقر «الكونجرس» الأمريكي في العاصمة واشنطن.

ونظم أنصار «مجاهدي خلق» مظاهرة بجانب المعرض، لنقل صوت الشعب الإيراني المطالب بإسقاط نظام «الملالي» إلى أسماع العالم، مكررين شعارات الثوار في إيران، مثل: «الموت للدكتاتور» و«الموت لخامنئي».

ويشارك أنصار منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية في جميع دول العالم بفاعلية في أعمال مختلفة، تزامناً مع انتفاضة الشعب الإيراني على مستوى البلاد، من أجل جعل صوته لإسقاط نظام «الملالي» مسموعًا في العالم.

لندن

من واشنطن إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث نظم إيرانيون وقفة في ساحة «ترافالكار»، بمشاركة حسين فرشيد، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومسعود ضابطي، من نقابة المحامين الإيرانيين المقيمين في إنجلترا، وأزاده ضابطي، رئيسة مركز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في إيران، والدكتور رضا بورابريشم، من جمعية الأطباء الإيرانيين في إنجلترا، الذين ألقوا كلمات استعرضوا خلالها جرائم نظام «الملالي» بحق الشعب الإيراني.

ميونخ

ونظم إيرانيون في مدينة ميونيخ الألمانية وقفة احتجاجية دعمًا لانتفاضة الشعب الإيراني، مرددين شعار: «الموت لخامنئي» و«الموت للظالم»، سواء كان الشاه أو المرشد «خامنئي».

روما

بمبادرة من الحزب الراديكالي الإيطالي، شهدت العاصمة الإيطالية روما مظاهرة دعماً لانتفاضة الشعب الإيراني، بمشاركة جوليو تريتزي، وزير خارجية إيطاليا الأسبق، والسيدة زامباروتي، عضوة سابقة في البرلمان الإيطالي، من جمعية «لا تمسوا قابيل».

وقال جوليو تريتزي في هذه المظاهرة: «أنا هنا اليوم لأعلن تضامني العميق مع أولئك الذين يحتجون في إيران منذ ما يقرب من شهرين. إنهم يبحثون عن حريتهم وكرامتهم. لديهم القدرة والسعة على تشكيل دولة وحكومة تختلف عن الحكومة القمعية التي كانت في السلطة في هذا البلد لسنوات. للمرأة دور مهم وحساس في هذه المظاهرات، وقد حان الوقت لتتولى المرأة قيادة الانتفاضة بمساعدة الشباب والطلاب».

البرلمان الأوروبي

بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة الإعدام»، وبالتزامن مع انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام «الملالي»، أقيم معرض في البرلمان الأوروبي، بمبادرة من السيدة جيانا جانشا، عضوة البرلمان من إيطاليا، ومجموعة «أصدقاء إيران الحرة»، وذلك في الفترة من 12 إلى 27 أكتوبر الماضي.

وتضمن هذا المعرض صوراً لشهداء الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني، أبرزت دور النساء والشباب ووحدات المقاومة في استمرار هذه الانتفاضة.