ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات الإيرانية إلى أكثر من 550

ارتفع عدد ضحايا انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام «الملالي» إلى أكثر من 550، بعد ارتقاء 10 جدد، ليكتبوا صفحة جديدة في سجل جرائم النظام.

ونشرت منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية، ظهر أمس، أسماء 10 آخرين في انتفاضة الشعب الإيراني، ليتجاوز العدد الإجمالي لضحايا الانتفاضة التي اجتاحت 216 مدينة خلال الأيام الـ52 الماضية، 550، نشرت المنظمة أسماء وهويات 368 منهم بالفعل.

وفيما يلي أسماء العشرة الجدد ومحل إقاماتهم وتاريخ وفاتهم وفقاً للمنظمة الإيرانية:

1- محمد قائمي فر أستركي - دزفول- 6 نوفمبر 2022.

2- أويس شكر زئي- سرباز- 6 نوفمبر 2022.

3- محمد حسين سالاري- ماهشهر- 5 نوفمبر 2022.

4- محمد أمين حشمتيان- كرج- 4 نوفمبر 2022.

5- مهدي حضرتي- كرج- 3 نوفمبر 2022.

6- محمد رضا سروي- شهر ري- 3 نوفمبر 2022.

7- محمد رضا بالي لاشك- نوشهر- 3 نوفمبر 2022.

8- محمد حسين فرجي- طهران- 1 نوفمبر 2022.

9- علي روزبهاني- طهران- 26 اكتوبر 2022.

10- نادر كوكار- رودسر- 25 سبتمبر 2022.