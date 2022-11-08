«الغذاء والدواء» تجيب.. هل العسل المستورد «صناعي»؟

كشفت الهيئة القومية للغذاء والدواء حقيقة ما تردد عن كون العسل المستورد «صناعي»، مشددة على خضوع جميع المنتجات الغذائية لاشتراطات الهيئة.

وذكرت «الغذاء والدواء» أنه «ردًا على ما يُشاع من كون العسل المستورد صناعي، فإن جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية تخضع لاشتراطات الهيئة».

وفي 18 أكتوبر الماضي، بينت الهيئة القومية للغذاء والدواء حقيقة ما تردد عن إمكانية التمييز بين العسل الطبيعي والمغشوش عن طريق قدرة العسل على امتصاص مسحوق النشا من عدمه.

وأوضحت الهيئة أن جودة العسل تُحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها: الكشف عن محتوى الـ«هيدروكسي ميثيل فورفورال»، الذي يعتبر مؤشر على حفظ وتخزين العسل تحت ظروف مناسبة، وكذلك الكشف عن محتوى السكريات، الذي يعتبر مؤشر على الغش في العسل، علاوة على اختبار تقدير فعالية «انزيم الدياستي».