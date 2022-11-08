روسيا ترد على #أوكرانيا: “حسن النية” شرطنا الوحيد للتفاوض

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو: إن موسكو ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، لكن يتوجب على كييف إبداء حسن النية.

وتابع رودنكو، في تصريح له، اليوم :"أوكرانيا تبنت قانونا يمنعها من إجراء مفاوضات سلمية مع روسيا، هذا هو خيارهم، نعلن دائمًا استعدادنا لمثل هذه المفاوضات التي لم تقطع بسببنا".

وأكمل: "لا توجد شروط مسبقة من جانبنا، باستثناء الشرط الرئيسي، أن تظهر أوكرانيا حسن النية".

كانت أوكرانيا قد حددت، اليوم الثلاثاء، شرطًا وحيدًا من أجل بدء التفاوض مع روسيا؛ لإنهاء الحرب الدائرة منذ فبراير الماضي، وهو انسحاب روسيا الكامل من الأراضي الأوكرانية.

وشهدت الحرب الروسية – الأوكرانية ، تطورات جديدة اليوم الثلاثاء ، حيث وقع انفجار ضخم فجر اليوم داخل مخزن أسلحة روسية في خيرسون بجنوب أوكرانيا.