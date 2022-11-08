«الصحة»: لا رسوم إضافية على التقارير الطبية والإجازات المرضية

وجهت وزارة الصحة مسئولي المنشآت الصحية بعدم تحميل المرضى والمراجعين أي تكاليف أو رسوم إضافية مقابل تقديم الخدمات الإلكترونية مثل التقارير و الإجازات المرضية.

وجاء توجيه «الصحة» بعد تنفيذها حملة رقابية للتأكد من عدم تحميل المستفيدين أي تكاليف مقابل تقديم هذه الخدمات الإلكترونية، ورصدها مخالفة عدد من المنشآت لهذا التعميم، من خلال وضع رسوم اضافية مقابل الخدمات.

وتتضمن هذه الخدمات: إصدار الإجازات المرضية، والتقارير الطبية، وشهادة تبليغ الولادة، وشهادة الوفاة، وغيرها من الخدمات الالكترونية التي وضعت لتسهيل واستدامة هذه الخدمات المقدمة للمراجعين ورفع مستوى جودة توثيقها.

وشددت وزارة الصحة على استمرار متابعتها لأي مخالفات في هذا الخصوص، داعية المستفيدين للإبلاغ عن هذه المخالفات عبر مركز المخصص لتلقي استشارات وبلاغات المواطنين «937».