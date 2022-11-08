عسير.. تشغيل 3 #مراكز_صحية جديدة على مدار 24 ساعة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، اليوم، تشغيل ثلاثة مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة يومياً ، تضاف للمراكز الصحية المناوبة مسبقاً.

وأبانت أن المراكز المناوبة المضافة هي مركز صحي مدينة سلطان بمدينة أبها، ومركز صحي الصناعية بمحافظة خميس مشيط، ومركز صحي أحد رفيدة -عرق بلحنا- في محافظة أحد رفيدة.

وأشار مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، أن هذه المراكز ستوفر خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة، وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى عسير المركزي، ومستشفى خميس مشيط العام، ومستشفى أبها للولادة والأطفال، ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، ومستشفى أحد رفيدة العام.