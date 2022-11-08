«الأرصاد»: سيول متوقعة على هذه المناطق اعتبارا من الخميس

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة الجوية الماطرة المتوقع تأثيرها على المملكة، اعتباراً من بعد غد الخميس الموافق 10 نوفمبر الجاري حتى الإثنين المقبل.

وذكر المركز الوطني في بيان، اليوم الثلاثاء، أن «الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، يصاحبها مجموعة من التأثيرات الجوية، تتمثل في تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدني للرؤية الأفقية».

ويتوقع أن يبدأ تأثير هذه الأمطار من بعد غد الخميس، وتزداد من الجمعة إلى الإثنين، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول على المناطق التالية:

حائل: «حائل- بقعاء- الغزالة- الشنان ومعظم محافظات المنطقة».

المدينة المنورة: «المدينة المنورة- المهد- وادي الفرع- الحناكية- خيبر- العلاء- العيص- ينبع- بدر».

الشرقية: «حفر الباطن- الخفجي- النعيرية- قرية العليا».

الحدود الشمالية: «رفحاء- عرعر».

مكة المكرمة: «العاصمة المقدسة- الطائف- الجموم- الكامل- خليص- ميسان».