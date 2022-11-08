مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11486 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 112.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11486.53 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 146 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وأنعام القابضة، وعناية، وميدغيلف للتأمين، وجدوى ريت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ابن داود، والمواساة، ودله الصحية، وشاكر، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98% و9.68%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأكان، والحفر العربية، وأنعام القابضة، وبترو رابغ، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الحفر العربية، والراجحي، والأهلي، ودار الأكان، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 248.98 نقطة ليقفل عند مستوى 19251.41 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 18.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 286 ألف سهم تقاسمتها 1442 صفقة.