إيتو: منتخب الكاميرون سيتوج بكأس العالم على حساب المغرب في النهائي

توقع صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، تتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2022، والمقرر انطلاقه خلال شهري نوفمبر وديسمبر، في قطر.

وأشار إيتو إلى أن منتخب بلاده يحتاج فقط لإعداد جيد وعقلية قوية وقليل من الجنون حتى يُصبح أول منتخب أفريقي يُتوج بكأس العالم 2022، مشددا على أنه يتوقع التتويج باللقب بالفوز على المغرب في النهائي المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر المقبل.

قال إيتو في تصريحات نقلها موقع "أفريكا فوت": "منتخبات أفريقيا دائما ما تقدم مستويات رائعة في كأس العالم لكن لم نُظهر أفضل مستوى لنا حتى الآن، وعلى مر السنين المنتخبات الأفريقية اكتسبت المزيد من الخبرة، وأعتقد أنها مستعدة لحصد كأس العالم وليس فقط المشاركة في البطولة"

أضاف: "أتوقع أن يكون المنتخب الكاميروني أول منتخب أفريقي يُتوج بكأس العالم 2022، بالفوز على المغرب في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب لوسيل في 18 ديسمبر المقبل"

وختم حديثه قائلا: "المنتخب الكاميروني قادر على الفوز بكأس العالم، لسنا في حاجة لنكون وحوشا أو كائنات فضائية فقط نريد إعداد جيد وعقلية قوية وقليل من الجنون مثلما فعل الإنتر الإيطالي في 2010"