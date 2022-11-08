خبير أسواق الطاقة يجيب: لماذا لا تصدر السعودية الغاز رغم الاحتياطي الضخم؟

أجاب الدكتور أنس الحجي، الخبير الدولي في أسواق الطاقة، عن السؤال الذي طالما شغل بال السعوديين خلال الفترة الأخيرة، وهو: «لماذا لا تصدر السعودية الغاز رغم امتلاكها كميات كبيرة منه؟».

وقال «الحجي» خلال استضافته في برنامج «في الصورة» على قناة «روتانا خليجية»، إن السعودية كانت سباقة على مستوى دول «أوبك» المنتجة للنفط في الاستفادة من الغاز الطبيعي، لكن لم يكن الغاز تجارة عالمية في هذا الوقت، لذا تم توجيه التركيز على الاستفادة من الكميات الموجودة في الداخل، خاصة في صناعة البتروكيماويات.

وأضاف: «أقول لمن يسأل: (لماذا لا نصدر الغاز؟)، الإجابة بسيطة جداً، لأننا نستهلكه ونعظم من قيمته محلياً، من خلال استخدامه في الصناعات البتروكيماوية وغيرها، والدول الأخرى تتمنى أن تفعل ما نفعله في هذا المجال».

وخلص إلى أن «عدم التصدير ليس عيباً، وإنما شيء ممتاز وجيد»، مستشهداً بشركة «سابك»، التي تاخذ كميات ضخمة من الغاز وتحولها إلى منتجات.

وعما إذا كانت ستصدر المملكة الغاز مستقبلاً، قال «الحجي»: «هناك كلام من مسئولين حكوميين بأنه سيتم التصدير، لكن بدون الطاقة النووية من الصعب تصدير الغاز».

وأضاف: «بناءً على كل حسابات المستقبل، هناك 4 دول عربية يجب أن تحصل على الطاقة النووية، هي السعودية ومصر والجزائر والمغرب، وإذا نظرنا إلى مجال التصنيع الذي تتضمنه رؤية 2030، ومراكز البيانات وتخزين المعلومات، بما تستهلكه من طاقة بصورة كبيرة جداً، وحجم مدينة الرياض وجدة والدمام مستقبلاً، على ضوء النمو السكاني، سيتم استهلاك الغاز محلياً».

واختتم بقوله: «إذا تم استخدام الطاقة النووية، يمكن تصدير الغاز».

ووفقاً للبيانات المتوافرة على البنك المركزي السعودي، ارتفع احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي إلى 329.081 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية عام 2021، مقابل 326.110 تريليون قدم مكعبة قياسية في العام السابق.

وجاءت الزيادة مع ارتفاع الاحتياطيات التابعة لشركة «أرامكو» السعودية بواقع 2.934 تريليون قدم مكعبة قياسية في 2021.