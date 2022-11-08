وزير داخلية #الكويت يصل إلى #الرياض

وصل الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، إلى الرياض، اليوم، لحضور الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد غداً.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.