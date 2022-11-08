رسميا .. السعودية تحتضن السوبر الإسباني

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، رسميا استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد بالرياض للمرة الثالثة على التوالي، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل، بمشاركة أربعة فرق هي ريال مدريد وبرشلونة وبلنسية وريال بيتيس، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.

وستحتضن السعودية منافسات البطولة المرتقبة، التي ستقام بنظام خروج المغلوب، حيث سيلتقي فريق ريال مدريد "بطل الدوري الإسباني" مع فريق فالنسيا ، فيما يلعب فريق ريال بيتيس "بطل الكأس الإسباني" مع منافسه برشلونة، ليتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية كأس السوبر الإسبانية.