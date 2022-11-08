ترامب يوجه رسالة غامضة للأمريكيين في #انتخابات_الكونجرس

أدلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في ولاية فلوريدا.

ويتواصل التصويت في الانتخابات النصفية الأمريكية وسط منافسة محتدمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وألقى ترامب كلمة على حشد من أنصاره عقب عملية الاقتراع، مؤكدا أن يوم الثلاثاء المقبل سيحمل أخبارا مثيرة.

وقال ترامب إنه يجب على الأمريكيين الخروج والتصويت في الانتخابات مشيرا إلى أن المرشحون الجمهوريون رائعون.

وأضاف: “يجب إبقاء الضرائب منخفضة والديمقراطيون يريدون العكس.. ويجب إغلاق الحدود من أجل مواجهة الجريمة”.