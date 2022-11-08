الزراعة تكشف خطة #المملكة للاستفادة من #النفايات

أكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر دليل آخر على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال الدكتور أسامة فقيها، في مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، إن نسبة الاستفادة من النفايات 5% ونستهدف أن تصل إلى 94% في عام 2035.

وأضاف أن المملكة أنشأت المركز الوطني لإدارة النفايات للارتقاء بمنظومة النفايات وهناك مخطط استراتيجي لكل منطقة لتحديد جميع أنواع النفايات وكمياتها وأفضل وسيلة للاستفادة منها من خلال المفهوم الشامل لإدارة النفايات باستخدام آليات الاقتصاد الدائم.