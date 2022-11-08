الجبير يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش مؤتمر #COP27

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، عدداً من اللقاءات الثنائية مع المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ COP27، المنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

والتقى الجبير على هامش أعمال المؤتمر كلاً من، الرئيس تشان دريكابيرساد سانتوخي رئيس جمهورية سورينام، والرئيس وافيل رامكالا وان رئيس جمهورية سيشل، ووزير خارجية جمهورية سورينام ألبرت رامدين، ووزيرة المناخ في جمهورية باكستان الإسلامية شيري رحمن، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسون.

وجرى خلال اللقاءات الثنائية، استعراض أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر (COP27)، والتطرق إلى ما تبذله المملكة من مساهمات فاعلة ودعم متواصل لمواجهة التغير المناخي إقليمياً ودولياً، ومنها مبادرتي "الشرق الأوسط الأخضر"، و"السعودية الخضراء"، إضافة إلى جهود المملكة في استهداف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية.