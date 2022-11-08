“صناعة مُجرم”.. مختص يوجه تحذيرًا مهمًا للأسرة بشأن #الألعاب_الإلكترونية #عاجل

أكد محمد الشيباني محلل السلوك الإجرامي، أن السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية سهلت على المجرمين تنفيذ عمليات اختطاف الأطفال.

وقال محمد الشيباني في مقابلة تلفزيونية إن بناء الثقة مع الأطفال من أهم طرق الوقاية وحمايتهم، مشيرا إلى أن من كان ضحية في الماضي يصبح جاني في المستقبل بسبب الإهمال وتحميل الذنب الزائد".

وأضاف: “الطفل له الحق أن يتكلم بما يشعره به عندما يتعرض لحادث تحرش جنسي أو اختطاف في الصغر وبعد العودة يبدأ أهله في إلقاء اللوم عليه وهو يتوقع أن أهله يصدقوه”.

وتابع: “عند توفي أحد الوالدين أو الفشل الزواج يبدأ في البحث عن شخصية في نفس عمره ويعتدي عليه بنفس الطريقة التي حدثت معه”.

وواصل محمد الشيباني: “يبدأ الجاني في دفع نقاط الذنب عنه، بالاعتداء على الأطفال الضحايا كما حدث في قضية التوربيني التي وقعت في مصر عام 2009”.