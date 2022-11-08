سفارة #المملكة في أمريكا تحذر المواطنين من العاصفة الاستوائية #نيكول

وجهت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرًا إلى المواطنين المقيمين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب العاصفة الاستوائية "نيكول".

وقالت السفارة في بيان نشرته مساء اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تود السفارة تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر جراء العاصفة الاستوائية (نيكول) المتجهة لولاية فلوريدا”.

ودعت سفارة المملكة المواطنين الموجودين هناك بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وفي حالات الطوارئ، يرجى الاتصال بأرقام الطوارئ المذكورة على موقع السفارة.