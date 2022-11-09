توضيح من “#حساب_المواطن” بشأن مدى إمكانية صرف الدفعات السابقة حال تنشيط الحساب من جديد #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن" عن مدى إمكانية إعادة صرف الدفعات السابقة حال تم إعادة تنشيط الحساب من جديد، بعد تجميده.

وأوضح برنامج "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنه في حال تم تنشيط الحساب البنكي يلزم الدخول عبر البوابة (الدفعات المالية )، والضغط على أيقونة "تأكيد الحساب البنكي".

ولفت إلى أنه في حال وجود دفعات معلقة، سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات.

تحديث البيانات

وكان "حساب المواطن" قد دعا المستفيدين إلى تحديث بياناتهم عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع حساب المواطن

- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- الضغط على أيقونة تسجيل.

- النقر على أيقونة تفاصيل الطلب.

- اختيار "تحديث".

- تحديد البيانات المرغوب في تحديثها (البيانات العامة - بيانات الحساب البنكي - بيانات الدخل الشهري - بيانات العقارات - بيانات التابعين).

- تحديث البيانات المحددة.

-إرفاق المستندات المطلوبة.

- التأكد من صحة البيانات.

- الضغط على تم الحفظ.